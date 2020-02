Flamengo é denunciado por gritos homofóbicos da torcida no clássico contra o Fluminense

Rio - A Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) denunciou o Flamengo, na última sexta-feira, por puxar cantos homofóbicos por parte da torcida no último Fla-Flu, válido pela semifinal da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. A denúncia foi protocolada, mas ainda não foi apontada a Comissão Disciplinar. Nesta segunda-feira, ela deverá ser designada.



Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt criticou o procurador André Valentim, que denunciou o Tricolor pelos gritos de "time assassino". O presidente o chamou de rubro-negro e disse que ele "fechou os ouvidos e não leu as notícias".

Confira o post do mandatário tricolor: