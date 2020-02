Jesus pede e Flamengo entra na briga com Palmeiras por jogador colombiano

Rio - Apesar das inúmeras contratações do Flamengo neste início de temporada, Jorge Jesus parece ainda precisar de mais um nome para o elenco. De acordo com o 'Globesporte.com', o clube carioca estaria de olho no lateral Daniel Muñoz, do Atlético Nacional, para a reserva imediata de Rafinha, dada a negociação de Rodinei com o Internacional.



"Estamos de acordo que o Flamengo fez reforços cirúrgicos em função das nossas necessidades. Ainda vamos contratar mais um", disse Jorge Jesus na última quarta-feira, logo após a vitória sobre o Fluminense por 3 a 2.



Com a ida de Rodinei para o time gaúcho, o Flamengo conta com os jovens João Lucas e Matheuzinho para a reserva de Rafinha. Ainda conforme informado pelo portal, o Palmeiras também se interessou por Muñoz, mas não vão negociar com os paulistas devido às dívidas pela compra de Miguel Borja.