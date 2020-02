Dorival elogia chegada de Jorge Jesus ao futebol brasileiro: 'Temos que valorizar'

Rio - Adversários neste domingo na Supercopa do Brasil, Jorge Jesus e Dorival Junior concederam entrevistas coletivas neste sábado. O técnico do Athletico Paranaense comentou o impacto da chegada do português ao futebol brasileiro e também reconheceu uma queda no rendimento dos treinadores nacionais ao longo dos últimos anos. As equipes se enfrentam às 11h no estádio Mané Garrincha, em Brasília.



"Profissionais de fora do país chegam sempre para contribuir, para que nós tenhamos um crescimento em todos os aspectos. O futebol brasileiro sempre teve uma essência, que era mostrada ao mundo como um exemplo. Depois, com o passar do tempo, nós tivemos uma baixa, temos que reconhecer. A chegada de profissionais como o Jorge Jesus é saudável, faz com que exista aquela reflexão de todo profissional, o que é muito importante, disse Dorival, que emendou:



"Acho que temos que valorizar, reconhecer e buscar os nossos caminhos, para que continuemos o trabalho, que sempre foi mostrado ao mundo, tudo que os profissionais brasileiros faziam e, de repente, acabamos deixando um laço, em razão de diversos fatos. O mais importante é que saibamos aproveitar a presença dos profissionais, que sejam bem vindos e consigam desenvolver seus respectivos trabalhos", encerrou o treinador do clube paranaense.