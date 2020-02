Times escalados! Flamengo e Athletico-PR prontos para a decisão da Supercopa do Brasil

Cabe destacar o campeão vai receber da Confederação Brasileira de Futebol um montante de R$ 5 milhões, enquanto o vice embolsará R$ 2 milhões. No caso de empate no tempo regulamentar, a taça será decidida nos pênaltis.



Por falar em penalidades máximas, o Furacão, desta maneira, foi quem eliminou o Fla na Copa do Brasil de 2019. Na ocasião, o time carioca já tinha Jorge Jesus, que, agora, tentará uma espécie de revanche.



FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATHLETICO-PR



Estádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data: 16/02/2020, às 11h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)



FLAMENGO (Técnico: Jorge Jesus)

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.



Desfalque: Léo Pereira (lesionado)



ATHLETICO-PR (Técnico: Dorival Júnior)

Santos; Khellven, Thiago Heleno, Lucas Halter e Márcio Azevedo; Wellington, Erick e Cittadini; Marquinhos Gabriel, Nikão e Rony.



Desfalque: Jonathan (lesionado)



Brasília - Este sábado marcará o retorno da disputa da Supercopa do Brasil, que não ocorria desde 1992 e vai para a sua terceira edição. O confronto será em jogo único e deixará Flamengo e Athletico-PR, campeões do Brasileiro e da Copa do Brasil da temporada passada, respectivamente, frente a frente. A bola rola a partir das 11h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.