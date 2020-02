Gabigol se torna o segundo maior artilheiro do Flamengo nesse século

Rio - O ano é 2020 mas o ritmo do Flamengo parece ser ainda o mesmo de 2019. Nesse domingo, o time bateu o Athletico Paranaense por 3 a 0 e conquistou a Supercopa do Brasil, que reuniu o campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Estamos em fevereiro e o Rubro-Negro já conquista a sua primeira taça na temporada.



individualmente, as principais peças da equipe também seguem em alto nível. O trio Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, letal em 2019, foi quem marcou os gols da conquista. Gabriel, artilheiro do Brasil na última temporada, inicia essa com uma média de um tento por partida - quatro em quatro jogos. O atacante agora é o segundo maior goleador do clube nesse século.



Com o gol marcado, o camisa 9 chegou a 47 bolas na rede em 63 atuações pelo Flamengo. Ele divide a posição no ranking com Obina, Vágner Love e Leonardo Moura. Destes, porém, quem menos entrou em campo foi Love, com 81 jogos, 18 a mais que Gabigol.



ARTILHEIROS DO FLAMENGO NO SÉCULO XXI



1º - Renato Abreu - 73 gols

2º - Gabigol - 47 gols

Obina - 47 gols

Vágner Love - 47 gols

Léo Moura - 47 gols

6º - Hernane - 45 gols

7º - Edílson - 44 gols

8º - Guerrero - 43 gols

9º - Everton - 39 gols

Diego - 39 gols