Taça e milhões na bagagem! Veja quanto o Flamengo ganha por conquistar a Supercopa do Brasil

Rio - Com a vitória por 3 a 0 sobre o Athletico, o Flamengo, além de conquistar o título da Supercopa do Brasil neste domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, embolsou R$ 5 milhões de premiação. Vice-campeão, o Furacão receberá R$ 2 milhões.



O Mané Garrincha recebeu 48.009 torcedores neste domingo, com uma renda de R$ 7.423.760,00, da qual uma parte será revertida para o pagamento das premiações aos clubes.



Este foi o primeiro título da Supercopa do Brasil conquistado pelo Flamengo. O torneio já teve edições em 1990 e 1991, quando foram vencidos por Grêmio e Corinthians, respectivamente. A ideia da CBF é tornar o encontro entre campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil um evento anual.



Agora, o Rubro-Negro volta as atenções para a disputa da Recopa Sul-Americana. Em jogo de ida e volta, nos dias 19 e 26, o Flamengo enfrenta o Independiente Del Valle, do Equador. Em meio ao confronto, o time de Jorge Jesus ainda disputará a decisão da Taça Guanabara no dia 22.