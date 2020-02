Dorival lamenta início de jogo ruim do Athletico contra o Flamengo: 'Pagamos um preço caro'

Brasília, Distrito Federal - O Flamengo já começou a temporada 2020 erguendo taças. Depois das conquistas da última temporada, o clube carioca venceu a Supercopa do Brasil neste domingo, contra o Athletico Paranaense. Sem dificuldades, o Rubro-negro carioca aplicou 3 a 0 sobre os adversários. Dorival Júnior, técnico do Furacão, lamentou os primeiros 30 minutos de jogo da equipe paranaense.



"Pagamos um preço muito caro pelos 30 minutos iniciais da nossa equipe. Não entramos com a forma que sempre atuamos, que é com muita intensidade. Os 30 primeiros minutos acabaram comprometendo nossa partida de maneira total. São aspectos que estão acontecendo em uma reformulação. A derrota é sempre responsabilidade do treinador, e minha obrigação é encontrar soluções", disse Dorival, que emendou:



"O importante é você valorizar quem está ali dentro. O trabalho tem que continuar. Lógico que percebemos algumas coisas, mas tudo isso são aspectos que podemos trabalhar e melhorar. Não vou ficar, principalmente por esse resultado, abrindo uma situação de "preciso disso" e "preciso daquilo". É assimilar. Nos incomoda, mas, com esse incomodo, vamos trabalhar", encerrou o comandante.