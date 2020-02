Gabigol celebra bom início de ano e elogia companheiros: 'Jogar com Arrasca e Everton ajuda bastante'

Brasília, Mané Garrincha - Artilheiro da última Libertadores e Brasileirão, Gabriel Barbosa começou 2020 voando e já marcou quatro gols nas quatro partidas que jogou. Neste domingo, o atacante também balançou as redes na vitória do Flamengo sobre o Athletico Paranaense por 3 a 0 na Supercopa do Brasil. Após a partida, Gabigol comemorou o início de temporada e elogiou os companheiros de time.



"Muito feliz pelo começo. Como o Mister falou, a gente se cuidou nas férias. Voltamos bem. Tenho essa mobilidade de cair pelo lado direito. Ele gosta, mas prefere que eu fique perto do gol. No campo comecei a ver o espaço e fiz as trocas com o Everton. Já fui artilheiro do Brasileirão, da Copa do Brasil, da Libertadores. Isso é bom, engrandece as marcas. Mas desde que cheguei no Flamengo, falei que minhas metas são coletivas", disse Gabigol, que completou:



"A gente (Gabriel e Bruno Henrique) já tem entrosamento desde o Santos. Isso foi potencializado pelo Mister. A gente ainda toma algumas duras (risos). Sabemos que podemos e devemos melhorar. Temos um trabalho da comissão, de números, que mostra que a gente tem que se procurar mais. Com o passar do tempo vamos melhorando. Obviamente tem sido muito bom, a dupla tem dado certo, mas confesso que jogar com Arrascaeta e Everton ajuda bastante", encerrou o camisa 9.