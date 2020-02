Everton Ribeiro sofre corte na testa ao levantar a taça da Supercopa do Brasil

Rio - O Flamengo conquistou a Supercopa do Brasil neste domingo ao bater o Atlhetico Paranaense por 3 a 0, no estádio Mané Garrincha. Ao comemorar o título, na hora de levantar o troféu, o meia Everton Ribeiro fez um pequeno corte na testa. Após a partida, o jogador apareceu na zona mista com um curativo no local e brincou sobre a situação.



"Na hora de levantar a taça, ela acabou batendo na minha testa e fez um corte. Mas tá valendo, o importante é poder levantar o troféu e comemorar bastante. A tradição está dando certo, né. Vamos continuar fazendo as coisas direito para continuar levantando as taças e comemorar" comentou o meio-campista, que ergueu o troféu ao lado de Diego Alves e Diego Ribas.



Na próxima quarta-feira, o Flamengo viaja até o Equador para encarar o Independiente del Valle, pela partida de ida da Recopa Sul-Americana. No próximo sábado, a equipe volta à campo para jogar a final da Taça Guanabara, às 18h, no Maracanã. Se vencer o jogo de volta da Recopa, no dia 26 e a final da Taça GB, no dia 22, a equipe conquistará três títulos, incluindo o de hoje, em 10 dias.