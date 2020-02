Bruno Henrique reforça o 'outro patamar' do Flamengo e agradece: 'Foi lindo de ver a torcida'

Rio - As palavras destacadas acima foram ditas na zona mista do estádio, após volta olímpica e muita festa no vestiário. Para finalizar a sua participação no local, o camisa 27 reforçou o seu badalado bordão - cada vez mais apropriado ao momento vivido pelo Flamengo.



- Estamos em outro patamar - falou Bruno, eleito o "craque da torcida" em votação promovida pelo Flamengo, no Twitter.



Agora, Bruno Henrique e companhia enfrentam o Independiente Del Valle, nesta quarta-feira, às 22h30, pela partida de ida da Recopa Sul-Americana. O confronto será realizado no Equador. O da volta, no Maracanã, será dia 26.

Responsável por dar início ao título da Supercopa do Brasil, com um gol ainda no início do primeiro tempo, de cabeça, Bruno Henrique fez questão de agradecer aos torcedores presentes no Estádio Mané Garrincha, palco da vitória do time de Jorge Jesus sobre o Athletico-PR, por 3 a 0.



- (Sobre a comemoração) Dava nem para poder identificar quem era torcedor do Athletico ou do Flamengo. Eu quero agradecer ao torcedor de Brasília e a quem se deslocou de outra cidade para nos apoiar - disse, completando:



- Teve hora que cansamos um pouco também, um calor muito forte, é muito quente aqui em Brasília. Mas os torcedores foram o nosso 12º jogador. Foi lindo de ver a torcida nos empurrando e incentivando.

A Nação votou e o #CraqueDaTorcidaMRV de hoje foi o atacante @Brunohenrique! #SuperCampeãoDoBrasil pic.twitter.com/qcdyxM9zB2

