Flamengo inicia venda de ingressos para final da Taça Guanabara; veja preços

Rio - O Flamengo iniciou nesta segunda-feira a venda de ingressos para a final da Taça Guanabara, no próximo sábado, às 18 hrs, contra o Boavista, no Maracanã. Inicialmente, apenas sócios-torcedores poderão adquirir as entradas.

Como a partida não tem mando do Rubro-Negro, os sócios que compraram o Pacote Maracanã Temporada 2020 não terão direito a entrada. No entanto, o acesso com o cartão-ingresso poderá acontecer normalmente.

Confira os valores:

Setor Norte:



Sócios-torcedores dos planos Raça e superiores: R$25,00

Onde Estiver: R$30,00

Público geral: R$60,00 (R$30,00 meia-entrada)



Setor Sul:

Sócios-torcedores dos planos Raça e superiores: R$25,00

Onde Estiver: R$30,00

Público geral: R$60,00 (R$30,00 meia-entrada)



Setor Leste Inferior:

Sócios-torcedores dos planos Raça e superiores: R$35,00

Onde Estiver: R$40,00

Público geral: R$80,00 (R$40,00 meia-entrada)



Setor Leste Superior:

Sócios-torcedores dos planos Raça e superiores: R$25,00

Onde Estiver: R$30,00

Público geral: R$60,00 (R$30,00 meia-entrada)



Setor Oeste Inferior:

Sócios-torcedores dos planos Raça e superiores: R$35,00

Onde Estiver: R$40,00

Público geral: R$80,00 (R$40,00 meia-entrada)



Setor Leste Mais:

Sócios-torcedores dos planos Raça e superiores: R$120,00

Onde Estiver: R$142,50

Público geral: R$220,00 (R$142,50 meia-entrada)



Setor Maracanã Mais:

Sócios-torcedores dos planos Raça e superiores: R$160,00

Onde Estiver: R$182,50

Público geral: R$300,00 (R$182,50 meia-entrada)