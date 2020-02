Torcedor diz na TV que Flamengo tem dado mais alegria que sua mulher: 'Não quer mais fazer sexo comigo'

Rio - O programa "Giro Fox", do Fox Sports, desta segunda-feira contou com um momento hilário. Durante uma entrevista no Centro do Rio, um torcedor, empolgado com os títulos do Flamengo, um torcedor afirmou que a equipe de Jorge Jesus tem lhe dado mais alegrias que sua esposa e fez uma reclamação inusitada ao vivo.

"Acho que vou colocar as faixas no banheiro ou na cozinha. É muita faixa, não tem espaço em casa. Minha mulher disse que vai me trocar por outro. Eu falei: então te vira nos trinta, que eu fico na minha", brincou o torcedor.

"Então o Flamengo tem dado mais alegria que a mulher?", questionou o repórter Flávio Amendola.

"Está. A mulher não quer mais fazer sexo comigo", respondeu o torcedor.