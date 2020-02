Flamengo e Boavista é a final de Taça Guanabara com mais repetições nas últimas dez edições

Rio - Nada de Fla-Flu, Vasco e Flamengo, Fluminense e Botafogo, o duelo entre Flamengo e Boavista foi o que mais decidiu a Taça Guanabara nas últimas dez edições. A final do próximo dia 22 já aconteceu em outras duas oportunidades nos últimos anos.

Em 2011 e em 2018, a duas equipes decidiram o tradicional primeiro turno do Carioca. Em ambas as oportunidades, o Flamengo levou a melhor. Ronaldinho Gaúcho e Vinicius Júnior foram os heróis dos títulos do clube da Gávea.

Fluminense e Vasco se enfrentam em duas oportunidades: uma em 2012 e outra no ano passado. O Tricolor levou a melhor na primeira oportunidade e o Cruzmaltino acabou vencendo em 2019.