Comentarista diz temer que Flamengo aumente abismo financeiro para rivais: 'Faz mal pro futebol brasileiro'

Rio - A saúde financeira do Flamengo foi tema de debate durante o "Bate-Bola" desta segunda-feira. Para o comentarista Jorge Nicola, o abismo entre as contas do Rubro-Negro com a de outros clubes pode acabar não fazendo bem ao futebol brasileiro.

"No ano passado, em determinado momento, o Flamengo chegou a cogitar um faturamento de quase R$ 1 bilhão de reais. Não conseguiu porque não foi campeão mundial. Ficou na casa dos R$ 850 milhões, e o Palmeiras atrás com 500 milhões. Aí você vai ter times com 400, 300, os rivais do Rio com 200... eu temo que essa diferença aumente nos próximos anos. Eu acho que faz muito mal pro futebol brasileiro. Estou enaltecendo a competência do Flamengo e imaginando que ele pode escrever uma história parecida com a do Bayern. Mas para o produto futebol é péssimo", disse o jornalista.