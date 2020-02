Partida entre Flamengo e Athletico-PR bate recorde de audiência do futebol na Globo em 2020

Rio - O Flamengo conquistou o título da Supercopa do Brasil após vencer o Athletico-PR por 3 a 0, neste último domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. No Rio de Janeiro, a transmissão da partida bateu recorde de audiência do futebol na TV Globo em 2020.



A Globo registrou 26 pontos de audiência no Rio de Janeiro, com aumento de 15 pontos (136%) e crescimento de 24 pontos de participação, na comparação com a média da faixa nos 4 domingos anteriores. Em São Paulo, a transmissão da decisão teve apenas 14 pontos de audiência.



No Rio de Janeiro, os bons números da Supercopa e The Voice Kids ajudaram a alavancar as médias das grandes faixas de audiência, que atingiram o recorde deste ano aos domingos. Os números apontaram o melhor desempenho da emissora nas faixas desde novembro de 2019, com a final da Libertadores.



Confira abaixo os dados detalhados:



6h às 5h59: 15 pontos e 41% de participação - melhor desempenho aos domingos desde novembro/19 (Final da Libertadores)



7h às 24h: 17 pontos e 40% de participação - melhor desempenho aos domingos desde novembro/19 (Final da Libertadores)



7h às 12h: 12 pontos e 44% de participação - melhor desempenho aos domingos desde novembro/19 (Final da Libertadores)



12h às 18h: 20 pontos e 42% de participação - melhor desempenho aos domingos desde novembro/19 (Final da Libertadores)