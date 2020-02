Flamengo terá dois desfalques para primeira partida da Recopa Sul-Americana

Rio - Os desfalques ficam por conta de Gabigol e Léo Pereira. O primeiro cumprirá suspensão automática, uma vez que foi expulso na decisão da Libertadores do ano passado - também organizada pela Conmebol. O segundo, por sua vez, se recupera de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda.



A dupla retorna ao Rio, onde fica Orlando Berrío. Vale a menção ao colombiano, que já rejeitou ofertas para sair do Rubro-Negro na atual janela e que ficou de fora da última relação por opção de Jorge Jesus.



O duelo desta quarta-feira será realizado às 22h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa. A volta será dia 26, no Maracanã.



Confira todos os relacionados:



Goleiros: Diego Alves, César e Gabriel Batista

Zagueiros: Gustavo Henrique, Matheus Thuler, Rodrigo Caio e Dantas

Laterais: Rafinha, Filipe Luís e Renê

Meio-campistas: De Arrascaeta, Gerson, Diego, João Lucas, Piris da Motta, Thiago Maia, Arão e Vinicius Souza

Atacantes: Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Lincoln, Michael, Pedro, Pedro Rocha e Vitinho.