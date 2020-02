Final da Recopa Sul-Americana envolvendo o Flamengo terá transmissão exclusiva. Confira como assistir!

Rio - Campeão da Supercopa do Brasil, o Flamengo tem mais uma disputa de taça, que se inicia nesta quarta-feira. O Rubro-negro enfrenta o Independiente del Valle, no Equador, pela Recopa Sul-Americana. A partida tem transmissão exclusiva da plataforma de streaming DAZN.

O duelo marca o encontro entre o atual campeão da Libertadores: o Flamengo e o vencedor da Sul-Americana: o Independiente de Valle. O formado da Recopa Sul-Americana são dois jogos: um no Equador e outro no Brasil.

As duas equipes ainda irão se enfrentar novamente no próximo dia 26 no Maracanã pela competição. Na Libertadores de 2020, os dois clubes estão no mesmo grupo. Ou seja, muita coisa vai rolar entre essas duas equipes na atual temporada.