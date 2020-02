Mas já? Narrador da ESPN crava Flamengo como campeão do Brasileiro em 2020

Rio - Principal favorito aos títulos desta temporada, após um 2019 de ouro, o Flamengo tem despertado previsões otimistas dos torcedores e da imprensa crítica. No entanto, tem aqueles que já estão garantindo que o Rubro-negro irá conquistar algumas taças neste ano. De acordo com o narrador da ESPN Brasil, Rômulo Mendonça, o Brasileirão irá parar mais uma vez na sala de troféus da equipe do Rio.

"Campeão brasileiro de 2020, o Flamengo! Libertadores e Copa do Brasil, não sei, mas o Brasileiro 2020 é do Mengão. Parabéns ao Jesus pela humildade, por seu cuidado em falar do contexto do futebol brasileiro. Parabéns ao Jesus e a toda a nação rubro-negra pelo título. Sou rubro-negro. Vai, Mengão!", afirmou.

Na última temporada, o Flamengo conquistou o título do Carioca, do Brasileiro e da Libertadores. No entanto, a equipe carioca não se acomodou e buscou mais reforços para a atual temporada. O Rubro-negro teve apenas uma baixa: o zagueiro Pablo Marí que acertou com o Arsenal.