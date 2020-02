Comentarista exalta futebol do Flamengo: 'Time de outro planeta. Causa inveja'

Rio - O futebol praticado pelo Flamengo vem encantando muitos jornalistas, entre eles Carlos Cereto. Durante o programa "Seleção SporTV", o comentarista exaltou o futebol praticado pela equipe de Jorge Jesus e definiu o Rubro-Negro como um "time de outro planeta".

"Jesus deu três entrevistas: uma depois do jogo contra o Fluminense, uma antes do jogo com o Athletico e outra depois do jogo contra o Athletico, falando da questão se foi soberba ou se não foi soberba. O PVC (jornalista) até escreve que o outro patamar está entrando em lugar comum, que é o termo usado para o Flamengo. Então, é um time de outro planeta. Porque o Flamengo está em outro patamar técnico, tático, de treinador, de qualidade de elenco, financeiro… O Flamengo é muito superior aos outros, isso causa uma certa inveja", disse Cereto.