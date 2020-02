Flamengo se irrita com corte em resposta no 'Domingão do Faustão' e relação com a Globo fica mais tensa

Rio - O direito de resposta do Flamengo exibido pelo "Domingão do Faustão", no último domingo, deixou o clima ainda pior entre o clube e a Globo. De acordo com o "Observatório da Televisão", a diretoria rubro-negra fez uma reclamação formal à emissora por ter cortado da nota a parte que a critica por conta das negociações do Campeonato Carioca.

Inicialmente, o que havia ficado acertado era que a resposta seria exibida no programa de Faustão na íntegra. O corte não foi avisado previamente ao Flamengo, que não gostou de ficar sabendo somente ao ver a exibição na TV.

A situação acabou desgastando ainda mais a relação entre as partes. Diante deste cenário, é improvável que aconteçam novas conversas pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca deste ano.