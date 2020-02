Casagrande aposta em bicampeonato da Libertadores do Flamengo

Rio - Atual campeão do Brasileiro e da Libertadores, o Flamengo tem tudo para repetir a dose em 2020, de acordo com a opinião do ex-jogador e atual comentarista da Rede Globo, Walter Casagrande. Na competição internacional, no entanto, ele crê que haverá mais dificuldade.

"No Campeonato Brasileiro, acho que vai ser muito difícil qualquer time do Brasil passar o Flamengo e ser campeão. O Flamengo é o grande favorito. Agora, no mata-mata, fica mais equilibrado, pode dar azar, mas acho o Flamengo o melhor time da América do Sul neste momento. Acho que o Flamengo ainda vai ser bicampeão da Libertadores", opinou.

Em 2019, o Flamengo conquistou o Carioca, o Brasileiro e a Libertadores. Na final do Mundial de Clubes, acabou sendo derrotado pelo Liverpool, na revanche do torneio de 1981.