Técnico do Corinthians elogia Jorge Jesus e Flamengo: 'Melhor elenco do futebol brasileiro'

Rio - Com grande sucesso desde que chegou ao Flamengo, Jorge Jesus já levou a equipe a três títulos e pode conquistar mais dois nas próximas semanas. Os títulos recentes do Flamengo fez com que o português afirmasse que o clube está 'em outro patamar', frase cravada por Bruno Henrique em 2019. Dado como arrogante por comentaristas e treinadores, o comandante foi defendido por Tiago Nunes, técnico do Corinthians.



"A gente acaba tendo essa dificuldade de admitir a grandeza do adversário. No Brasil temos muito esse problema. O Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro, um grande treinador, tem continuidade no trabalho e tem jogadores que têm maturidade, além de qualidade. Os caras que jogam ali são experientes, já jogaram na Europa e já jogaram torneios internacionais e não sentem em nenhum jogo", disse Tiago durante o programa 'Bem, Amigos'.



Campeão da Libertadores e Brasileirão no ano passado, o Flamengo conquistou a Supercopa do Brasil no último domingo, contra o Athletico Paranaense. No próximo sábado, o clube carioca joga a final da Taça Guanabara contra o Boavista. Já na semana que vem, a equipe de Jorge Jesus pode ser campeã da Recopa Sul-Americana, jogando a partida de volta no Maracanã.