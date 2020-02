Presidente do Real Madrid exalta o Flamengo: 'Um dos grandes clubes do mundo'

Rio - Reinier foi apresentado como novo jogador do Real Madrid nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu. Com aquela tradicional festa de novo reforço, o atleta concedeu entrevista coletiva, se emocionou e também foi ao campo para receber o carinhos dos torcedores merengues.



Antes de Reinier falar, porém, o presidente do clube, Florentino Pérez, discursou e elogiou muito a joia de 18 anos. Mas não foi só o meia que ouviu palavras bonitas. O mandatário espanhol elogiou o Flamengo, clube que revelou Reinier, e que foi chamado de 'um dos grandes clubes do mundo' por Pérez.



"Hoje estamos aqui em outro dia especial para todos os madridistas. Porque a cada vez que chega um novo jogador a este clube emociona a todos que amam o Real Madrid. E hoje chega ao Real Madrid um jogador que acaba de completar somente 18 anos, mas que já foi capaz de ser campeão da última Copa Libertadores, ainda mais em um dos grandes clubes do mundo, que é o Flamengo, do Brasil".



Reinier é mais um atleta que deixa a Gávea e vai direto para o gigante espanhol. Em 2017, os merengues contrataram Vinícius Jr. por 45 milhões de euros (R$ 164 milhões, à época), mas só tiveram o brasileiro em 2018, quando completou a maioridade.



O novo reforço dos Galáticos chega ao clube após seis meses como profissional e com 15 jogos pelo clube rubro-negro. O meia marcou seis gols e deu duas assistências. Contratado por 30 milhões de euros (R$ 138 milhões de reais), o brasileiro seguirá os mesmos passos de Vinícius e jogará pelo Castilla, a equipe 'B' do Real Madrid, num primeiro momento.