Torcida do Flamengo já comprou 65 mil ingressos para finais da Taça Guanabara e Recopa

Rio - Com duas decisões pela frente nos próximos 10 dias, o Flamengo contará com o apoio da Nação no Maracanã. São mais de 66 mil ingressos vendidos para as partidas contra o Independiente Del Valle, do Equador, no dia 26 pela Recopa Sul-Americana, e contra o Boavista, pela Taça Guanabara no próximo dia 22.



Depois de conquistar a Supercopa do Brasil no último domingo, vencendo o Athletico por 3 a 0 em Brasília, o time de Jorge Jesus poderá conquistar o segundo troféu do ano no próximo sábado, em disputa com o Boavista pelo primeiro turno do Campeonato Estadual. São 20 mil vendidos para este duelo.



Pela Recopa Sul-Americana, o Flamengo entra em campo nesta quarta, em Quito, pela partida de ida. O jogo de volta, decisivo, será no Maracanã, no dia 26, e 46 mil rubro-negros já adquiriram as entradas para o confronto com o Independiente Del Valle, do Equador, campeão da Sul-Americana em 2019.



Os ingressos continuam à venda pelo site oficial do Flamengo, tanto para a final da Taça Guanabara quanto para a decisão da Recopa Sul-Americana de 2020.