Alô, Nação! Ano vitorioso do Flamengo vai virar álbum de figurinhas

Rio - A Editora Panini, líder no segmento de colecionáveis em todo o país, já tem data marcada para o lançamento do álbum "Orgulho de ser Rubro-Negro": 20 de março. A novidade traz cromos adesivos com imagens e detalhes da inesquecível campanha do Flamengo na temporada 2019.



Campeão da Florida Cup, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Conmebol Libertadores, o Rubro-Negro também obteve a hegemonia nacional, com os títulos do Brasileirão Sub-17 e Sub-20. Esses e outros momentos marcantes que fazem parte da história do clube poderão ser conferidos em cromos adesivos no álbum, além de uma página que destaca o título de Supercampeão do Brasil, conquistado no último final de semana, dentre outras surpresas.



O livro ilustrado é um projeto especial com 250 cromos, entre eles uma seleção de figurinhas especiais, além de 50 cards diferenciados, que vão destacar diversos momentos bem-humorados e marcantes da temporada, com direito até mesmo a alguns dos memes que ficaram famosos com a Nação Rubro-Negra na Internet. O material teve a curadoria de uma equipe liderada pelo especialista em Marketing Esportivo, Rafael Cotta.



Com mais de 50 páginas, o livro ilustrado terá versões em capa dura e brochura. Os envelopes com cinco figurinhas + 1 card custarão R$ 3,00 e estarão disponíveis em bancas de jornal, nas melhores lojas e no site.