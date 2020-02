Dispensado pelo Flamengo, Wendel, sobrevivente da tragédia no Ninho, é aprovado em testes no Corinthians

No começo do ano, o Flamengo dispensou 27 jogadores da categoria de base (do Sub-13 ao Sub-20), entre eles, cinco sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu, Felipe Cardoso, João Vitor Gasparin, Naydjel Callebe, Wendel Alves e Caike Duarte. Depois de o meia Felipe Cardoso fechar com o Red Bull Brasil, o atacante Wendel, de 15 anos, foi aprovado nos testes feitos no Corinthians e será integrado ao time paulista.

Segundo apurou a reportagem, Wendel ficou participando de testes no Corinthians durante duas semanas e, como ainda não pode assinar contrato profissional, o que só é possível a partir dos 16 anos, ele fechará vínculo de formação. A mãe do jovem, inclusive, já foi comunicada e está providenciando os documentos solicitados pelo Corinthians.

Carlos Nujud, diretor da base do Corinthians, em contato com a reportagem, confirmou a informação e disse que Wendel foi aprovado em testes realizados como os demais jogadores que chegam ao clube. A ideia do time paulista é fechar um contrato de formação de dois anos e depois avaliar se oferece ou não um vínculo profissional ao jogador.