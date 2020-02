Flamengo pode faturar mais de R$ 10 milhões com premiações por títulos em fevereiro

O mês de fevereiro pode ser histórico para o Flamengo. Em menos de 15 dias, o Rubro-Negro terá a chance de levantar três troféus: Supercopa do Brasil (já conquistado), Recopa Sul-Americana e Taça Guanabara. Além de aumentar a lista de canecos para o museu do clube, o time de Jorge Jesus pode faturar uma bolada: R$ 10,9 milhões.

Ao vencer o Athletico-PR na decisão da Supercopa, no Mané Garrincha, por 3 a 0, e conquistar o título nacional pela primeira vez, o Flamengo ainda ganhou R$ 5 milhões de premiação. No sábado, o Rubro-Negro terá a chance de levantar mais um troféu, na decisão da Taça Guanabara, contra o Boavista, no Maracanã, às 18h. O prêmio ao campeão do primeiro turno do Carioca é de R$ 500 mil.

*Vale ressaltar que nos anos anteriores a premiação no Campeonato Carioca era maior. Com a não adesão do Rubro-Negro ao contrato, os valores sofreram redução.

No dia 26, também no Maracanã, o Flamengo disputará o segundo jogo da final da Recopa, diante do Independiente del Valle. A premiação ao campeão do torneio sul-americano é 1,25 milhão de dólares, cerca de 5,4 milhões de reais. O vice-campeão recebe 750 mil dólares, em torno de 3,3 milhões de reais.

O primeiro embate entre Flamengo e Independiente del Valle é nesta quarta-feira, às 22h30, no Equador. Não há critério de gol qualificado fora de casa na Recopa. Ou seja, se o Rubro-Negro perder longe do Rio de Janeiro, por 2 a 1, e vencer no Maracanã por 1 a 0, o título será disputado na prorrogação e, se preciso, pênaltis.