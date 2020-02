Técnico do Del Valle elogia atuação diante do Flamengo: 'Igual pra igual contra o segundo melhor do mundo'

Rio - O Independiente del Valle não conseguiu, na noite da última quarta-feira (19), usar o fator casa para abrir uma vantagem diante do Flamengo pensando na conquista do título da Recopa. Contudo, depois do empate em 2 a 2, o tom das palavras do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez esteve distante da pura lamentação.



Na sua forma de analisar o confronto, ele entendeu que a equipe demonstrou capacidade de disputar com equilíbrio o jogo mesmo diante de um adversário classificado por Miguel como "o segundo melhor do mundo".



Além disso, o treinador do time equatoriano entende que isso trouxe um ânimo adicional para o compromisso do próximo dia 26 de fevereiro no Maracanã já que, fazendo alusão a semifinal da Sul-Americana onde o time bateu o Corinthians na Arena, o seu plantel sabe bem a sensação de estar em um ambiente de pressão em solo brasileiro.



"Fui um tete a tete com o segundo melhor do mundo. As análises mostram isso. Sem ter a força que tem o Flamengo, fomos superiores. São os segundos do mundo. A ideia era ganhar na velocidade pelos lados e aproveitar os espaços que eles deixavam. Esse grupo de jogadores mostrou que estão na briga", disse o treinador.



"Essa equipe sabe ganhar no Brasil. Vamos tentar fazer o que fazemos. Esperamos que lá possamos criar", adicionou.