Rafinha se irrita com árbitro por falta de consulta ao VAR: 'Mais de 30 câmeras em volta'

Rio - O Flamengo foi a Quito e, pela ida da Recopa Sul-Americana, ficou no empate em 2 a 2 com o Independiente Del Valle. Mas a torcida rubro-negra e vozes de liderança do elenco se manifestaram em protesto contra a arbitragem. Filipe Luís falou logo após o jogo. Já Rafinha, protagonista da segunda polêmica, externou a sua visão na manhã desta quinta-feira, em desembarque no Rio.



As polêmicas foram as seguintes: quanto à primeira, há reclamação envolvendo Bruno Henrique, que foi à rede, mas teve a sua posição (possivelmente atrás do meio-campo) tida como irregular, após checagem do VAR. Já em relação à segunda, Rafinha foi dividir a bola com um jogador rival e viu o juiz Leodán Gonzáles, do Uruguai, assinalar a marca da cal e optar por não rever o lance - que culminou no gol de empate do Del Valle - no assistente de vídeo



Na bronca, o lateral-direito do Flamengo chegou a falar em "mais de 30 câmeras em volta".



"Numa decisão de Recopa, ele (árbitro) deixar ocorrer uma situação daquela e não pedir o auxílio, depois de aparatos tão modernos, com mais de 30 câmeras em volta... A gente fica triste. Mas está bom, tem jogo ainda", comentou, no saguão do Aeroporto Internacional Tom Jobim.



"O Bruno Henrique é um jogador importantíssimo para a gente, ficamos feliz por não ter sido nada mais grave ou algum tipo de fratura. Logo está de volta".



Agora, o elenco de Jorge Jesus só volta ao Ninho do Urubu nesta sexta-feira. O próximo treino será visando a final da Taça Guanabara, a ocorrer diante do Boavista, às 18h, neste sábado e no Maracanã.



Já o jogo da volta contra o Del Valle, valendo um título que seria inédito para o Fla, será realizado na próxima quarta, às 21h30, também na casa rubro-negra.