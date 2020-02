Exames apontam lesões, e Flamengo deve perder Bruno Henrique e Rodrigo Caio em finais

Rio - O Flamengo deve ter dois desfalques importantes nas finais da Taça Guanabara e da Recopa. Bruno Henrique e Rodrigo Caio, que saíram lesionados na partida contra o Independiente Del Valle, no Equador, foram reavaliados nesta quinta-feira pelo chefe do departamento médico do clube, Márcio Tannure, e estão vetados até a realização de novos testes.

Bruno Henrique sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e um estiramento na cápsula póstero lateral. Não será necessária cirurgia. Ele já iniciou o tratamento por fisioterapia.

Já Rodrigo Caio teve uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O tratamento também será através de fisioterapia.