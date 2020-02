Bruno Henrique fará tratamento em três períodos para reforçar o Flamengo na Recopa

Rio - O Flamengo corre contra o tempo para tentar ter Bruno Henrique no jogo de volta da Recopa, contra o Independiente Del Valle, na próxima quarta-feira, no Maracanã. De acordo com o site "Globo Esporte, o atacante tem feito tratamento com fisioterapia em três períodos, inclusive em sua residência.

Bruno Henrique se lesionou no primeiro jogo da Recopa e gerou preocupação ao deixar o estádio de ambulância. Após a realização de exames, o atacante foi diagnosticado com lesão no ligamento colateral medial e um estiramento na cápsula posterolateral do joelho direito.

Flamengo e Independiente Del Valle se enfrentam na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Até o momento, os rubro-negros já compraram mais de 57 mil entradas.