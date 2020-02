Flamengo deve ter mudanças na equipe para última rodada da fase de grupos da Libertadores Sub-20

Rio - O Flamengo volta a campo nesta sexta-feira, às 20h15, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores Sub-20. O adversário desta vez é o Puerto Cabello, e o técnico Phelipe Leal deve fazer mudanças na equipe titular. Nos treinamentos antes do duelo, o comandante fez testes no esquema defensivo e ofensivo.



Na zaga, Phelipe Leal colocou Otávio no lugar de Nathan. Já no ataque, o treinador optou por Wendel na vaga de Guilherme Bala. Outra mudança forçada foi no gol. Como Victor Hugo se machucou e precisou retornar ao Rio de Janeiro, João Fernando deve assumir a titularidade. A provável equipe para logo mais é: João Fernando; Matheus França, Otávio, Gabriel Noga e Pablo; Gomes, Richard e Yuri de Oliveira; Wendel, Yuri César e Rodrigo Muniz.



O Flamengo é o líder do Grupo A, com seis pontos em dois jogos. Como o vice-líder, Puerto Cabello, e o terceiro colocado, Nacional, têm apenas três pontos, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate para garantir a primeira colocação na fase de grupos.