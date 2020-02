Após criticar gestão do Flamengo, presidente do Santos é detonado por ex-jogador do clube paulista

São Paulo - O presidente do Santos, José Carlos Peres, causou polêmica na última quinta-feira ao afirmar que o Flamengo promove um desequilíbrio no futebol brasileiro, criticando a gestão do clube. Nesta sexta-feira, o comentarista da 'ESPN' Zé Elias rebateu as palavras do mandatário do clube paulista. Ex-jogador do Santos, o ex-volante soltou o verbo contra Peres.



"O senhor me desculpa, presidente, mas o senhor tem que olhar primeiro para o Santos. Para de querer falar dos outros, porque o senhor está querendo encobrir a péssima administração que vem fazendo. O senhor até hoje não respondeu o que aconteceu com o caso Cueva e tantas outras coisas que estão sendo colocadas aí. O time do Santos não tem condições de fazer contratações. O Jesualdo chega, mas todo mundo sai. O Gustavo Henrique saiu para o Flamengo de graça", disse Zé.



Confira o que disse José Carlos Peres durante um evento na Federação Paulista de Futebol (FPF):



"Causa um desequilíbrio total. É uma política deles, devem saber onde estão pisando. É controlar um reino de vaidades. São três jogadores do mesmo nível, na mesma posição. Imagina como gerenciar esses três? Futebol é alto rendimento, disputa por posição. No caso do Santos, isso a gente nunca vai fazer. Essa loucura de pagar salário de R$ 1 milhão. É um risco pagar salário de Europa. Aqui no Brasil, estão praticando salário acima da Europa", comentou Peres.