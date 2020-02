Alto valor afasta interesse do Flamengo em lateral colombiano

Rio - Na busca por opções para a lateral direita, o Flamengo buscou informações sobre o colombiano Daniel Muñoz. No entanto, os altos valores acabaram esfriando a negociação. As informações são do portal "globoesporte.com".

Daniel Muñoz, de 23 anos, é o atual capitão do Atletico Nacional. Jorge Jesus teria indicado o jogador para reforçar o setor que atualmente só conta com Rafinha e João Lucas, que é considerado inexperiente demais para a posição. O Rubro-negro liberou Rodinei, após o fim do ano passado.



Revelado pelo Rionegro Aquilas, Muñoz chegou ao Atlético Nacional no ano passado. Ele disputou 21 jogos e marcou sete gols. Na atual temporada, foram três exibições e um gol.