Cadê o Fera? Marcelo Salles volta a ficar sem função no Flamengo

Depois de ser coordenador técnico nos primeiros quatro jogos do Flamengo na Taça Guanabara, quando o time foi comandado por Mauricio Souza, Marcelo Salles, o Fera, voltou a ficar sem função no clube. O colaborador não está sendo utilizado no profissional e nem nas categorias de base.



O atual cenário de Marcelo Salles no Flamengo não é uma novidade. No ano passado, quando Jorge Jesus chegou ao clube com a sua comissão técnica, o então auxiliar técnico foi afastado do dia a dia e ficou fazendo cursos de qualificação na CBF.



No começo de 2020, a diretoria do Flamengo inseriu o Fera em um projeto de coordenação técnica da equipe comandada por Maurício Souza na Taça Guanabara. Com o retorno de Jesus ao comando do time, Salles, portanto, voltou ao estágio de 2019: funcionário do clube, mas sem atuar na rotina do elenco.



Marcelo Salles, inclusive, não foi ao Ninho do Urubu nos últimos dias. A diretoria ainda estuda o que fazer com o profissional, que chegou ao clube após ser indicado pelo vice de futebol Marcos Braz, com quem trabalhou no Flamengo em outros momentos da carreira.



A reportagem também entrou em contato com a assessoria das categorias de base do Flamengo, que respondeu:



"Marcelo Salles não tem nenhum cargo específico na base".