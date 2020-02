Flamengo não planeja alto investimento para reforçar lateral direita e quer contratação por empréstimo com opção de compra

O Flamengo está no mercado em buscar de um jogador para reforçar a lateral direita e ser reserva de Rafinha na posição. A diretoria ainda não abriu negociação, mas já traçou a estratégia. A ideia é conseguir um jogador por empréstimo com valor de compra fixada, cenário parecido com o que fez com outros atletas que chegaram nesta janela de transferência, como Pedro, Pedro Rocha e Thiago Maia.

Como será um jogador que vai vir para ser uma espécie de "reserva de luxo" para Rafinha, a cúpula rubro-negra quer evitar um alto investimento e avaliar se esse tal jogador dará certo para depois fazer investimento. A estratégia pode mudar caso surja uma oportunidade de negócio, como foi o zagueiro Gustavo Henrique, que ficou livre no mercado após fim de contrato com o Santos.

Enquanto isso, jogadores estão sendo oferecidos ao Flamengo. O nome de Vitinho, ex-Cruzeiro e atualmente Cercle Brugge, da Bélgica, foi um deles. Mas um dirigente, ao ser questionado sobre a possibilidade de abrir negociação com o jovem lateral, descartou: "Sem chances. Nós decidimos quem queremos e vamos atrás, e não ao contrário".

Atualmente, o técnico Jorge Jesus tem à disposição para a reserva de Rafinha o garoto João Lucas, contratado em 2019, mas que ainda não fez uma grande exibição. Por conta disso, o técnico português espera a contratação desse jogador para fechar o elenco para a disputa da temporada 2020.

"Ainda vamos contratar mais um", disse Jesus após o Fla-Flu do dia 12 de fevereiro.