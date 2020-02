Boavista x Flamengo: veja escalações, desfalques e arbitragem da final da Taça Guanabara

Rio - Pelo título da Taça Guanabara, Boavista e Flamengo se enfrentam neste sábado, a partir das 18h, no Maracanã. São esperados mais de 45 mil torcedores no estádio para acompanhar a decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca.



Os times chegam à decisão após semanas cheias. O Flamengo, que venceu a Supercopa do Brasil no domingo, diante do Athletico em Brasília, e empatou com o Independiente Del Valle, pela Recopa Sul-Americana em Quito, terá duas baixas: o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Bruno Henrique estão lesionados.



Após classificar-se para a final da Taça Guanabara com o empate com o Volta Redonda, no último domingo, o Boavista acabou sendo eliminado pela Chapecoense na última quarta, com a derrota por 2 a 0 no Elcyr Resende, em Saquarema. Para deixar a queda na Copa do Brasil para trás, o técnico Paulo Bonamigo tem força máxima para encarar o Flamengo, favorito à conquista.



FICHA TÉCNICA

BOAVISTA X FLAMENGO - FINAL DA TAÇA GUANABARA



Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 22 de fevereiro de 2020, às 18h

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa e Thiago Henrique Neto Farinha

VAR: Wagner do Nascimento Magalhães



Parcial de vendas: 40 mil ingressos vendidos



BOAVISTA (Técnico: Paulo Bonamigo)



Klever; Wellington Silva, Douglas Pedroso, Elivelton e Jean; Fernando Bob, Jefferson Renan, Erick Flores, Tartá e Michel; Caio Dantas.



Lesionados: Ninguém

Suspensos: Ninguém

Pendurados: Ninguém



FLAMENGO (Técnico: Jorge Jesus)



Diego Alves; Rafinha, Matheus Thuler, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Éverton Ribeiro e De Arrascaeta; Vitinho e Gabigol.



Lesionados: Rodrigo Caio e Bruno Henrique

Suspensos: Ninguém

Pendurados: Ninguém