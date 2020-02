Jesus promove mudanças no Flamengo para pegar o Boavista; Michael é uma das novidades

Rio - O Flamengo enfrenta o Boavista neste sábado pela final da Taça Guanabara. Para o confronto, o técnico Jorge Jesus não poderá contar com Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Rafinha (lesionados) e Arrascaeta (desgaste físico). Visando o jogo de volta da Recopa Sul-Americana, o comandante português promoveu várias mudanças na equipe.



No jogo que começa logo mais, às 18h (horário de Brasília), o Flamengo irá a campo com: César, João Lucas, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Renê; Thiago Maia, Diego, Vitinho, Michael; Pedro e Gabriel Barbosa. Peças titulares como Everton Ribeiro, Diego Alves, Filipe Luis, Willian Arão e Gérson estão no banco de reservas.

