Após título da Taça Guanabara, Bruno Henrique e Rodrigo Caio falam sobre recuperação

Rio - Bruno Henrique e Rodrigo Caio foram dois dos quatro desfalques do Flamengo para a final da Taça Guanabara, vencida pelo Flamengo por 2 a 1, neste sábado, contra o Boavista, no Maracanã. Na última hora, Rafinha e Arrascaeta se juntaram a eles, mas os primeiros são quem preocupam, de fato, para a Recopa Sul-Americana.



Ao ser questionado por jornalistas ainda no gramado, Bruno Henrique optou por não assegurar quando retornará aos gramados. A tendência é que o camisa 27 não esteja apto para enfrentar o Independiente Del Valle nesta quarta, pela finalíssima, também no Rio de Janeiro.

"A recuperação está indo bem, estou fazendo tratamento para voltar o mais rápido possível. Não sei, estou fazendo tratamento intensivo para diminuir os dias fora. É tratar para ficar bem. Ficar de fora é sempre ruim, mas nosso time tem muita qualidade", comentou Bruno Henrique.



Logo após o duelo da ida da Recopa, em Quito, Bruno teve lesão diagnosticada no ligamento colateral medial do joelho direito e um estiramento na cápsula lateral no local. Rodrigo Caio, por sua vez, lesão muscular no adutor da coxa esquerda. E o zagueiro também falou com a imprensa:



"Feliz por mais um título, conquista sempre importante na carreira. Recuperação vai indo bem, a cada dia me sentindo melhor. É difícil eu falar (se joga nesta quarta), estou tentando recuperar o mais rápido possível. Não tem previsão, é difícil falar se vai ser hoje ou a dez dias. É importante recuperar bem para voltar o quanto antes", falou Rodrigo Caio.