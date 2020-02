Elenco do Flamengo ganha folga, mas lesionados vão ao Ninho para acelerar recuperação

O elenco do Flamengo ganhou folga neste domingo, mas Bruno Henrique, Rafinha e Rodrigo Caio foram ao Ninho e deram continuidade ao tratamento nas respectivas lesões. O atacante tem contusão no joelho direito, e o lateral e o zagueiro têm problemas musculares na coxa. #ODia — Venê Casagrande (@venecasagrande) February 23, 2020

Rio - Depois de conquistar dois títulos em menos de uma semana, os jogadores do Flamengo ganharam uma merecida folga neste domingo de Carnaval. No entanto, dadas às lesões recentes, os atletas Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Rafinha optaram por ir até o centro de treinamento do clube, o Ninho do Urubu, para acelerar o processo de recuperação.Um dos artilheiros da equipe na última temporada, Bruno Henrique sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, mas não precisará de cirurgia. O jogador se contundiu ao marcar um gol contra o Independiente Del Valle na última quarta-feira. Já Rodrigo Caio e Rafinha apresentaram problemas musculares na coxa na mesma partida.