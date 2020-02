Rodrigo Caio fala sobre as possibilidades de atuar na Recopa Sul-Americana

Rio - A escalação de Rodrigo Caio para o jogo de volta da Recopa Sul-Americana contra o Independente del Valle (EQU) segue indefinida. Durante a final do Rio Open, torneio de tênis realizado no Jockey Club Brasileiro, neste domingo, o zagueiro falou sobre a possibilidade de atuar na decisão da próxima quarta-feira, no Maracanã, às 21h30.



“Vamos tentar, né? Estou fazendo o tratamento para estar em condições. Vamos ver.”, afirmou em entrevista ao Jornal O Dia.



Além de Rodrigo Caio, o meia Diego e o lateral Filipe Luís também estiveram presente na Quadra Guga Kuerten para prestigiar o maior torneio de tênis da América do Sul. Atualmente auxiliar, o ex-técnico do Fluminense, Marcão também esteve presente no evento.



Neste domingo, o elenco rubro-negro ganhou dia folga para aproveitar o carnaval. Amanhã, as atividades retornam normalmente focando a decisão da Recopa. O primeiro jogo acabou empatado por 2 a 2. Vale lembrar que essa pode ser a primeira conquista internacional do Flamengo jogando no Maracanã.

* Matéria do estagiário Lucas Oliveira com a supervisão de Pedro Logato