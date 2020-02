Pedro se diz realizado em conquistar títulos pelo Flamengo: 'Meu time de coração'

Rio - O atacante Pedro marcou presença na Marquês de Sapucaí na primeira noite de desfiles do Grupo Especial. O atacante deixou o local após o desfile da Tuiti, quarta escola a passar na Avenida, e falou sobre a oportunidade de conquistar títulos com a camisa do Flamengo.

"Alegria imensa poder realizar o sonho de ser campeão pelo meu time de coração. Agora é poder curtir, comemorar até acabar esse domingo de Carnaval para focar na quarta-feira, porque temos outra decisão", declarou o camisa 21 ao "Globo Esporte".

Até o momento, Pedro disputou cinco partidas pelo Flamengo e marcou três gols. Ele já conquistou os títulos da Supercopa do Brasil e da Taça Guanabara.