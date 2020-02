Medalhão do Flamengo perde carteira durante o Carnaval e pede ajuda na Web

Fala, galera. Ontem, na Marina da Glória, perdi minha carteira com todos os meus documentos.



Quem puder compartilhar e me ajudar a encontrar, agradeço demais. — Gerson Santos (@GersonSantos08) February 24, 2020 Rio - O meia Gerson, do Flamengo, fez um apelo a seus seguidores na manhã desta segunda-feira. O jogador curtiu o carnaval em um evento na Marina da Glória, Zona Sul do Rio, e acabou perdendo a carteira com todos os documentos.

Agradeço a todos que compartilharam a mensagem. Já encontrei a carteira com meus documentos.



Obrigado ao guarda municipal Gustavo Marcos Fontes Barbosa e seu amigo Gabriel por terem encontrado, guardado e feito contato para entregar. Tmj sempre — Gerson Santos (@GersonSantos08) February 24, 2020 Após o apelo, a carteira foi encontrada e devolvida ao camisa 8, que agradeceu a ajuda.

Gerson e o elenco do Flamengo ganharam folga no último domingo após a conquista da Taça Guanabara, no sábado. A reapresentação acontece nesta segunda-feira, de olho na Recopa.