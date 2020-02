'Camisa pesada'? Dupla de zaga tem início turbulento e tenta ganhar confiança no Flamengo

Nesta temporada, o Flamengo permanece com a rotina de títulos adquirida em 2019, mas há um fator que ainda traz dor de cabeça aos torcedores - e a Jorge Jesus. Trata-se do entrosamento e da adaptação de Gustavo Henrique e Léo Pereira, que não estão segurando as pontas na zaga, cujo um dos titulares do ano passado, Pablo Marí, rumou ao Arsenal (ING).



O outro titular, Rodrigo Caio, está se recuperando de uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda e, por isso, deve ser desfalque para a finalíssima desta quarta-feira, contra o Independiente Del Valle (EQU), pela Recopa Sul-Americana.



Ou seja: neste próximo compromisso, Gustavo Henrique e Léo Pereira devem iniciar juntos pela quarta vez. O primeiro analisou o atual cenário, após a conquista da Taça Guanabara, diante do Boavista.



"Acredito que ainda falta um pouco de entrosamento e confiança. Mas para ganhar isso só jogando, não tem como. E vamos nos adaptando cada vez mais aos adversários e aos companheiros. Foi a segunda (nota do L!: foi a terceira) vez que joguei com o Léo. Atuei uma com o Rodrigo Caio, outra com o Thuler. Então vamos nos adaptando. Temos que conversar muito. Mas acho que a ideia do Jesus tem nos ajudado, pois ele passa confiança para fazer a linha alta."



A atuação inconstante da dupla contra o time de Bacaxá, inclusive, fez com que Thuler fosse lembrado para a vaga e alçado aos "Assuntos do Momento" do Twitter. E Jorge Jesus realçou um fator curioso para justificar o início turbulento de Léo e Gustavo: o "peso da camisa".



"A camisa ainda está um pouco pesada. Com o tempo vão se habituando, porque são excelentes jogadores. Com certeza vão se habituar à pressão de jogar no Flamengo", falou o técnico, emendando:



"Normalmente o Rodrigo Caio, em condições físicas, é ele e mais um dos dois (reforços). Conhece perfeitamente nossas ideias defensivas. Já sabe o que é jogar no Flamengo, o quanto pesa a camisa do Flamengo", completou o Mister, em entrevista coletiva concedida depois do triunfo ante Boavista, por 2 a 1.



OPORTUNIDADE PARA DAR CONFIANÇA



Conforme sublinhado pelo próprio Gustavo Henrique, falta confiança neste início de processo. E uma ótima oportunidade para que a chave seja virada se dará a partir das 21h30 desta quarta, em briga por um título continental que seria inédito para o Flamengo no Maracanã.