Vai lotar! Flamengo x Del Valle, pela Recopa, já tem mais de 62 mil ingressos vendidos

Rio - A decisão da Recopa, entre Flamengo e Independiente Del Valle-EQU, na próxima quarta-feira, deve ter recorde de público no Maracanã. Na tarde desta segunda, o Rubro-Negro informou que já foram adquiridas 62 mil entradas pelos flamenguistas. Restam apenas ingressos para o setor Maracanã Mais.

Por determinação da Polícia Militar e do Ministério Público, não será possível para sócios-torcedores acessar o estádio com o cartão-ingresso. As trocas estão sendo realizadas em diversos pontos do Rio.

Flamengo e Independiente Del Valle se enfrentam na próxima quarta-feira, às 21h30. No jogo de ida, as equipes empataram em 2 a 2.