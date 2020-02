Marcos Braz dá resposta enigmática ao ser questionado sobre volta de meia ao Flamengo

Rio - O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi flagrado conversando com o meia Renato Augusto no último domingo, na Sapucaí, durante a primeira noite de desfiles do Grupo Especial. As imagens viralizaram e animaram os torcedores rubro-negros.

pic.twitter.com/81wsEaylLY — MarcosBraz (@marcosbrazrio) February 24, 2020 Questionado em sua conta no Twitter se estaria de olho na contratação do atleta, o dirigente deu uma resposta enigmática. Ele printou um momento do vídeo e postou.

Atualmente, Renato Augusto defende o Beijing Guoan-CHN, vice-campeão chinês. No entanto, ainda não retornou ao país por conta do novo coronavírus, o que deixou seu futuro indefinido.