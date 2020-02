Flamengo volta a campo após o Carnaval com Arrascaeta em campo

Depois da folga do Domingo de Carnaval, o elenco do Flamengo voltou ontem à tarde aos treinos, no Ninho do Urubu, com o uruguaio Arrascaeta em campo, aumentando a expectativa de que ele jogue a decisão da Recopa Sul-Americana, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, diante do Independiente del Valle, do Equador. O jogo de ida, em Quito, terminou em empate em 2 a 2. Quem vencer, fica com a taça. Não existe gol qualificado fora de casa. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, o campeão será conhecido nos pênaltis.

Arrascaeta foi poupado contra o Boavista na final da Taça Guanabara, conquistada pelo Rubro-Negro após vitória por 2 a 1 sobre o Boavista, de virada, garantindo vaga na decisão do Estadual. Foi o segundo título do time de Jorge Jesus na temporada, após a conquista da Supercopa do Brasil sobre o Atlhetico-PR, em Brasília.

Se a expectativa quanto à escalação de Arrascaeta é boa, outros três jogadores não foram a campo ontem e são dúvidas para a decisão da Recopa: Rafinha, Rodrigo Caio e Bruno Henrique ainda se recuperam de lesões recentes.