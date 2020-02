Ex-atacante do Botafogo revela sonho de jogar no Flamengo: 'Se disser que não, estou mentindo'

Rio - Revelação do Botafogo, o atacante Sassá disse ter o sonho de jogar no Flamengo. Em entrevista ao canal "Desimpedidos", o jogador revelou que ele e seu pai eram torcedores rubro-negros.

"Se eu falasse que não tenho (o sonho de jogar um dia no Flamengo), estaria mentindo. Mas estou aqui no Coritiba e estou focado. Um dia… meu pai é flamenguista doente. Se um dia isso acontecer, eu ficarei muito feliz. Mas agora o meu pensamento é aqui no Coritiba e em fazer um grande ano", afirmou.

Questionado se ia ao Maracanã na infância, Sassá afirmou que era mais um torcedor caseiro.

“Eu era muito novo, não lembro muito sobre ir no Maracanã (para acompanhar o Flamengo). Era mais jogo em casa“