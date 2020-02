Jornalista rasga elogios a Pedro: 'Talvez tenha uma tomada de decisão melhor que Gabigol'

Rio - Pedro mal chegou ao Flamengo e já se tornou uma espécie de "12º jogador" da equipe de Jorge Jesus. Durante o "Redação SporTV" desta terça-feira, o jornalista Carlos Eduardo Eboli rasgou elogios às atuações do camisa 21 e chegou a compará-lo até mesmo com Gabigol.

"O (Jorge) Jesus, pelo menos publicamente, está passando uma visão diferente do que é o Pedro. Ele não é só um jogador de área. O Pedro não é um jogador de último toque. É um jogador muito inteligente. Sabe jogar fora da área, sabe fazer o pivô e sabe organizar ataque. Ele não tem a mesma movimentação do Gabigol, mas tem uma tomada de decisão talvez até melhor que a do Gabigol", declarou.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, contra o Independiente Del Valle, pela Recopa.