Jorge Jesus exalta elenco do Flamengo: 'Nunca encontrei um grupo tão meu amigo'

Rio - O Flamengo vive um grande momento dentro de campo e fora dele também. Em entrevista ao "SporTV", o técnico Jorge Jesus destacou a união do elenco rubro-negro e afirmou que nunca havia trabalhado com um grupo tão amigo.

”O Flamengo tem sido fantástico, nem eu esperava tanto. Isso é derivado da estrutura do clube, a forma como pensam em tudo, aos jogadores que tenho e ao terem acreditado no nosso trabalho. Acreditam cegamente, e assim é fácil. Quando tens qualidade de trabalho e individual, as coisas ficam mais simples. Estou satisfeito pelo trabalho que tenho desenvolvido. Aqui não há tempo para descansar. Quando estamos em outro patamar, e isso é outro patamar de objetivos. Não quer dizer que somos melhores que o Grêmio ou o Vasco. Estivemos numa decisão, já estamos em outra. Só o Flamengo é que está fazendo isso. Os jogadores são espetaculares, nunca encontrei um grupo tão meu amigo como esse", afirmou o português.